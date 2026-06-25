Catanzaro interessato a Cappelletti e Sardo del Milan Futuro

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Ieri alle 23:23News
di Manuel Del Vecchio

Il Catanzaro, riporta Gianluca Di Marzio, si sta muovendo per rinforzare la rosa andando a pescare alcuni giovani promettenti dai club di Serie A. I calabresi, in particolare, sono interessati a Mattia Cappelletti, terzino destro classe 2007, e Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005. Entrambi hanno giocato l’ultima stagione nel Milan Futuro.