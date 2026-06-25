Calciomercato MN - Eppur si muove! Telefono rovente in sede: previsti diversi summit

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Previsti per la prossima settimana una serie di summit di calciomercato con gli agenti dei giocatori in rosa. Focus sul futuro secondo le indicazioni di Amorim

Eppur si muove, con calma, ma si muove. La nuova struttura sportiva del Milan sta iniziando a mettersi effettivamente in moto, con un mese di ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’ormai nota giornata dei lunghi coltelli, con i licenziamenti in blocco di Furlani, Tare, Moncada e Allegri varata da Gerry Cardinale. Sul finire della passata settimana, è emersa la nuova composizione del dipartimento sport, che ha assunto una formula molto anglosassone e poco italiana. Delle cariche di Almstadt, Gardiner e Lomonte abbiamo parlato a lungo, tra i mille dubbi che circondano quella che lo stesso Cardinale ritiene essere una scommessa rischiosa, ma di fatto inevitabile visti i no ricevuti e i naufragi delle trattative che erano state portate avanti.

CALCIOMERCATO MILAN: INIZIANO GLI INCONTRI

Dunque, non stupisce se nel corso dei giorni di questa settimana, diversi procuratori dei calciatori in rosa siano stati contattati dalla segreteria sportiva per fissare i primi appuntamenti con chi ha preso il posto operativo di Furlani e Tare nelle trattative. Per la prossima settimana, da quanto abbiamo appreso, sono attesi in sede diversi agenti, i quali avranno una prima riunione per capire le intenzioni del club in merito ai propri assistiti. Ipotizziamo che a intrattenere questi colloqui ci siano proprio Almstadt, Gardiner e Lomonte, i quali avranno ricevuto le indicazioni da Ruben Amorim.

CALCIOMERCATO MILAN: IL RUOLO DI AMORIM

Perché l’allenatore portoghese sta avendo un ruolo, ovviamente, importante nella determinazione di chi rimarrà dentro al suo progetto e chi, invece, potrà esser ceduto. Diverse le valutazioni fatte, con alcuni calciatori che probabilmente saluteranno il Milan come Ruben Loftus-Cheek o chi ha situazioni in bilico, vedi Rafael Leao, e così via. Eppur si muove, con una struttura a cerchi che dovrà arrivare sempre alla vetta della piramide per ottenere il via libera.