MN - Eppur si muove! Telefono rovente in sede: previsti diversi summit
Eppur si muove, con calma, ma si muove. La nuova struttura sportiva del Milan sta iniziando a mettersi effettivamente in moto, con un mese di ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’ormai nota giornata dei lunghi coltelli, con i licenziamenti in blocco di Furlani, Tare, Moncada e Allegri varata da Gerry Cardinale. Sul finire della passata settimana, è emersa la nuova composizione del dipartimento sport, che ha assunto una formula molto anglosassone e poco italiana. Delle cariche di Almstadt, Gardiner e Lomonte abbiamo parlato a lungo, tra i mille dubbi che circondano quella che lo stesso Cardinale ritiene essere una scommessa rischiosa, ma di fatto inevitabile visti i no ricevuti e i naufragi delle trattative che erano state portate avanti.
CALCIOMERCATO MILAN: INIZIANO GLI INCONTRI
Dunque, non stupisce se nel corso dei giorni di questa settimana, diversi procuratori dei calciatori in rosa siano stati contattati dalla segreteria sportiva per fissare i primi appuntamenti con chi ha preso il posto operativo di Furlani e Tare nelle trattative. Per la prossima settimana, da quanto abbiamo appreso, sono attesi in sede diversi agenti, i quali avranno una prima riunione per capire le intenzioni del club in merito ai propri assistiti. Ipotizziamo che a intrattenere questi colloqui ci siano proprio Almstadt, Gardiner e Lomonte, i quali avranno ricevuto le indicazioni da Ruben Amorim.
CALCIOMERCATO MILAN: IL RUOLO DI AMORIM
Perché l’allenatore portoghese sta avendo un ruolo, ovviamente, importante nella determinazione di chi rimarrà dentro al suo progetto e chi, invece, potrà esser ceduto. Diverse le valutazioni fatte, con alcuni calciatori che probabilmente saluteranno il Milan come Ruben Loftus-Cheek o chi ha situazioni in bilico, vedi Rafael Leao, e così via. Eppur si muove, con una struttura a cerchi che dovrà arrivare sempre alla vetta della piramide per ottenere il via libera.
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