Bezzi su Maldini in ottica Nazionale: "E' una persona che ha grandi capacità. Come dt a me piace molto"

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Una bandiera del Milan, Paolo Maldini, è in ottica Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così: ecco cosa ha detto

Dopo diversi giorni di approfondimenti, Gerry Cardinale ha deciso di non introdurre una nuova figura dirigenziale per l’area sportiva del Milan. La proprietà ha scelto una soluzione interna, basata sulla collaborazione tra più dirigenti nelle decisioni di carattere strategico.

Ruben Amorim avrà una funzione centrale nel nuovo modello organizzativo. Il tecnico agirà da allenatore-manager, valutando i bisogni della rosa e indicando gli interventi prioritari sul mercato. Toccherà a lui stabilire dove intervenire e quali caratteristiche dovranno possedere i rinforzi.

Le strutture di scouting e data analysis saranno incaricate di individuare i profili più adatti alle richieste tecniche. L’obiettivo sarà coniugare qualità, funzionalità al progetto e sostenibilità economica. Il gruppo di lavoro individuato da Cardinale comprenderà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e il proprietario stesso. Zlatan Ibrahimovic resterà coinvolto come Senior Advisor.

Intanto una bandiera del Milan, Paolo Maldini, è in ottica Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così: "E' una persona che ha grandi capacità. Come dt a me piace molto. Penso che Maldini debba capire che può lavorare su un progetto che non può dare subito i frutti. Vuole delle garanzie di libertà di movimento".