Milan, quale sarà il primo obiettivo i mercato? Pellegatti: "Ecco l'idea"

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan e della volontà del comitato tecnico riguardo un ruolo specifico

Dopo aver valutato diverse soluzioni, Gerry Cardinale ha deciso di non affidare l’area football del Milan a un nuovo dirigente. La proprietà rossonera ha preferito consolidare una gestione condivisa, basata sul contributo di più figure interne nelle scelte strategiche.

Ruben Amorim avrà un ruolo di primo piano. L’allenatore agirà come punto di riferimento tecnico, individuando le necessità della squadra e segnalando le priorità per il mercato. Sarà lui a stabilire quali reparti richiedono rinforzi e quale identikit dovranno avere i nuovi acquisti.

Il lavoro di scouting e data analysis sarà quello di individuare i candidati più adatti alle richieste dell’allenatore. La priorità resterà quella di coniugare qualità tecnica e sostenibilità economica.

Il nucleo decisionale scelto da Cardinale comprenderà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e il proprietario stesso. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a collaborare come Senior Advisor.

Intanto nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan e della volontà del comitato tecnico riguardo un ruolo specifico: "L'intenzione del comitato tecnico, cioè di Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad, è quella di annunciare, comunicare, avere entro il giorno del raduno il nuovo centravanti. Il Milan è concentrato solo su questo acquisto. In questo momento il Milan non è distratto da altri ruoli, da cessione, da acquisti in altre posizioni del campo. II Milan vuole chiudere al più presto il nuovo centravanti".