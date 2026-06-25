Retroscena Bild: Krosche ha una clausola rescissoria di pochi milioni valida solo a gennaio e solo per alcuni club. Ecco quali

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Secondo il noto quotidiano tedesco, nel contratto di Krosche è presente una clausola rescissoria con condizioni ben precise

Markus Krosche era stato scelto dal Milan come nuovo "head of football", ma alla fine l'Eintracht Francoforte ha deciso di bloccare la sua partenza. La sua avventura nel club tedesco sembra però comunque vicina alla conclusione ed il suo addio è solo una questione di tempo visto che il rinnovo del suo contratto che scade nel 2028 è altamente improbabile. Il dirigente tedesco si sente pronto per fare il grande salto in qualche top club.

La Bild riferisce un dettaglio molto interessante sul contratto di Krosche che ha una clausola rescissoria che è valida solo durante la finestra di mercato invernale di gennaio, che ammonta a pochi milioni di euro e che è valida solo per alcuni club, tra cui anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund e diversi squadre di vertice della Premier League.