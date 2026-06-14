Real Madrid, Florentino non si ferma più: Cucurella ai Blancos per 55 milioni di euro

Real Madrid, Florentino non si ferma più: Cucurella ai Blancos per 55 milioni di euroMilanNews.it
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Oggi alle 22:24Dall'Estero
di Andrea La Manna
Fabrizio Romano rivela che il Real Madrid ha acquistato Marc Cucurella dal Chelsea per 55 milioni di euro.

Due anni senza trofei stanno spingendo Florentino Perez, presidente del Real Madrid, a provare a costruire, per lo meno sulla carta, uno squadrone. Dopo Dumfries, Konatè e Bernardo Silva, chiuso un altro colpo in entrata: si tratta di Marc Cucurella che, come rivelato da Fabrizio Romano, passerà alal corte delle Merengues per 55 milioni di euro. Queste le sue parole.

"Niente Calafiori, altro colpo del Real Madrid sul mercato internazionale: preso Marc Cucurella dal Chelsea. Operazione da 55 milioni di euro per il terzino spagnolo. Dopo Dumfries, Konaté e Bernardo Silva, altro colpo per Mourinho".