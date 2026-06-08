Clamoroso dalla Spagna: il Barcellona pensa a Fabregas per la panchina
Ha del clamoroso quanto rivelato oggi da Catalunya Radio riguardo il futuro della panchina del Barcellona. Hansi Flick, attuale tecnico, ha un contratto in scadenza nel 2028 ma il club pensa già al suo successore. Il nome individuato è quello di Cesc Fabregas, allenatore del Como. L'idea ha scosso molto successo all'interno del club e dell'area sportiva guidata da Deco e dunque i blaugrana tenteranno di tutto per far tornare il proprio ex centrocampista in Spagna.
Addirittura viene svelato che negli scorsi mesi degli emissari del club sono andati direttamente a Como per discutere della questione e avrebbero gettato le basi per il trasferimento. Il nome alternativo, ma più defilato al momento, è quello di Luis Enrique che sta letteralmente stregando gli occhi di tutto il mondo con il suo PSG.
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