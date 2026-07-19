Borja Iglesias sui prezzi dei biglietti della finale Mondiale: “Una vergogna”

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Borja Iglesias commenta i prezzi dei biglietti della finale del Mondiale

Questa sera a New York Spagna e Argentina si sfideranno per decretare chi diventerà la squadra Campione del Mondo. La partita più importante del calcio, il torneo più importante del calcio che si deciderà proprio tra poche ore. Il Mondiale è stato giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico e, soprattutto a causa degli States, sono nate diverse polemiche già da prima che la Coppa del Mondo iniziasse.

Rimanendo in tema polemiche, anche per quest'ultima partita le critiche non sono mancate. I prezzi dei biglietti per assistere al match dal vivo hanno dei prezzi folli ed inavvicinabili per la stragrande maggioranza delle persone. Si parte da una base di 9.000 dollari per i settori più lontani dal terreno di gioco, fino ad arrivare a toccare quota 40.000 dollari. In merito a ciò, Borja Iglesias, giocatore della Spagna, ha commentato sul suo profilo Instagram con "Una verguenza" che tradotto in italiano significa "una vergogna".