Fabrizio Romano: "Francia, accordo totale con Zinedine Zidane"

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L'ex allenatore del Real Madrid guiderà i Blues nella Nations League, a Euro 2028 e ai Mondiali 2032".

Le voci circolavano nell'aria già da diveri mesi, adesso si sta concretizzando: come riportato da Fabrizio Romano, la Francia ha il suo nuovo CT. E' stato infatti raggiunto l'accordo totale con Zinedine Zidane. L'ex allenatore del Real Madrid guiderà i Blues nella Nations League, a Euro 2028 e ai Mondiali 2032".

Francia eliminata in semifinale, la pagella di Mike Maignan

La Francia torna a casa. O meglio, rimane in Nord America per giocarsi sabato alle ore 23 la finalina per il terzo posto contro la perdente della sfida di questa sera tra Inghilterra e Argentina, ma quello che conta di più è che è stata eliminata dalla Spagna in semifinale e non ha più possibilità di raggiungere il bersaglio grosso. Delusione cocente per i grandi favoriti del torneo, incluso il portiere e capitano del Milan Mike Maignan che, al suo primo Mondiale, si ferma a un passo dall'atto finale.

Mike Maignan in questo suo primo Mondiale ha giocato tutte le partite, tutti i minuti. Non ci si aspettava nulla di diverso, salvo imprevisti di natura fisica che per fortuna non ci sono stati. Ieri non ha potuto far molto per arginare le due reti con cui gli spagnoli hanno battuto i francesi. Per questo il voto in pagella è un 6, questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Il giudizio: "Il milanista non può prendere il rigore dello specialista Oyarzabal né il gol di Pedro Porro, per il resto ordinaria amministrazione"