Calciomercato Milan, nelle prossime ore incontro con Modric. Leao ha proposte solo dalla Turchia

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Nelle prossime ore il Milan incontra Luka Modric: club ottimista sulla permanenza. Per Leao tutto tace: ha offerte solo dalla Turchia

Ci sono due giocatori del Milan in vacanza dopo il Mondiale per cui il futuro sembra scritto ma ancora non è stato confermato. Da un lato c'è Luka Modric, fuoriclasse croato senza tempo che il club rossonero vorrebbe tenere anche l'anno prossimo come confermato da Ruben Amorim; dall'altro c'è Rafael Leao, talento troppe volte incompreso o discontinuo che ha le valigie in mano dopo 7 anni. Su entrambe le situazioni, permanenza di Modric e addio di Leao, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito alcuni aggiornamenti nell'ultimo video YouTube.

MILAN-MODRIC: INCONTRO NELLE PROSSIME ORE

Il Milan incontrerà Luka Modric nelle prossime ore. Il club rossonero ritiene che si tratti solo di una formalità ma sarà necessario avere un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage. Le garanzie che ha chiesto il campione croato non riguardano aspetti economici ma piuttosto garanzie sul progetto tecnico e sportivo. Anche dal punto di vista ambientale, Modric ha sempre detto di trovarsi benissimo a Milano e così la sua famiglia, con una delle figlie che gioca anche nelle giovanili rossonere. Modric è convinto di poter rimanere ma, appunto, serve un incontro diretto con il Milan per confermare la permanenza.

LEAO ABBANDONATO: PROPOSTE SOLO DALLA TURCHIA

Situazione ancora in una fase di stallo totale per Rafael Leao che aveva cominciato quest'estate a spron battuto e dichiarando praticamente in ogni circostanza di voler lasciare il Milan quest'estate. Il Mondiale è stato alla Leao, alcuni picchi significativi in mezzo a un Portogallo spento e che lo ha comunque fatto giocare poco. Il risultato, unito al rendimento non eccelso della passata stagione, è che al momento sul tavolo di Leao ci sono solo due proposte: una dal Galatasaray e una dal Fenerbahce. Fine, nulla dalla Premier League, nulla dalla Liga e nemmeno dal campionato saudita. Al momento il numero 10 rossonero temporeggia perchè non vorrebbe finire in Turchia e anzi vorrebbe aspettare di vedere come si evolve il calciomercato per capire se si aprono possibilità nei campionato di suo gradimento, quello inglese e spagnolo. A oggi però, Leao si unirà a Perth a fine luglio al gruppo rossonero.