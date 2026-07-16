Zaniolo strizza l'occhio al Milan: altro incontro tra il suo agente e i rossoneri. Per la trequarti spunta anche la suggestione Foden

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L'agente di Nicolò Zaniolo, che è in rotta con l'Udinese, ha avuto un nuovo incontro con il Milan. Per la trequarti spunta anche la suggestione Foden

Dopo aver rinforzato la difesa con Mario Gila e l'attacco con Gonçalo Ramos, per i quali sono stati già investiti 100 milioni di euro, il Milan è al lavoro per accontentare un'atra richiesta di Ruben Amorin, che ha chiesto un nuovo innesto sulla trequarti. In queste settimane sono stati accostati al Diavolo diversi profili, ma nelle ultime ore in via Aldo Rossi sta circolando con grande insistenza soprattutto il nome di Nicolò Zaniolo.

ZANIOLO IN ROTTA CON L'UDINESE. E IL SUO AGENTE INCONTRA IL MILAN

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la dirigenza milanista ha già avuto dei contatti e degli incontri con il suo agente Claudio Vigorelli. Non è un mistero che l'ex Roma sia attualmente impegnato in un braccio di ferro con l'Udinese per il nuovo contratto e al momento non sembrano esserci grandi chance di arrivare ad un accordo. A rendere ancora più teso il clima tra le parti c'è la decisione di Zaniolo di non presetarsi agli allenamenti della squadra bianconera (ha presentato un certificato medico per giustificare la sua assenza). L'addio dell'attaccante sembra essere ad oggi lo scenario più probabile e il giocatore starebbe strizzando l'occhio soprattutto al Milan. Il suo agente Vigorelli è stato martedì sera nelle sede rossonera, mentre nella giornata di ieri ha avuto un nuovo summit con l'Udinese. Non va poi dimenticato che lo scorso 8 luglio la dirigenza friulana è stata a Casa Milan e sicuramente tra i nomi usciti durante il vertice c'è anche quello di Zaniolo che ha una valutazione di 15-20 milioni di euro.

NON SOLO ZANIOLO: SPUNTA L'IDEA FODEN PER LA TREQUARTI DEL MILAN

Ovviamente quello dell'ex Roma non è l'unico nome stanno valutando in via Aldo Rossi. Oltre ai giovani Karetsas e Alajbegovic, su cui però c'è la forte concorrenza soprattutto di Borussia Dortmund per il greco e dell'Atalanta per il bosniaco, nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova idea, vale a dire Phil Foden, attaccante classe 2000 che ha un contratto in scadenza tra un anno con il Manchester City. L'inglese porterebbe non solo grande qualità, ma anche grande personalità e mentalità vincente. Da capire se questa suggestione si trasformerà nelle prossime settimane in qualcosa di più concreto. Intanto, però, il Milan continua i contatti con l'agente di Zaniolo.