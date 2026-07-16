Pellegatti svela: “Fascia sinistra priorità per il Milan, per completare l’attacco si aspetterà fine mercato”
Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del mercato del Milan e di quella che sarebbe una priorità per il club rossonero. Queste le sue parole.
"Il Milan ritiene che una delle lacune da colmare sia la fascia sinistra. Abbiamo parlato e non è certo caduta l'ipotesi Mazraoui che piace molto. È un giocatore sicuramente di qualità, gioca nel Manchester, Amorim lo conosce bene, può giocare difensore centrale, può adattarsi a sinistra, gioca soprattutto a destra ed è un giocatore che il Milan sta valutando. Cifre abbordabili intorno ai 20-25 milioni di euro. Quindi la fascia è prima ancora che l'attacco una priorità, prima ancora dell'attacco perché non possiamo vivere di Goncalo Ramos se dovesse andar via Leao e dovesse andar via Gimenez, con il giovane Kostic ed eventualmente Camarda. Anche l'attacco deve essere potenziato".
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