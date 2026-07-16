Chukwueze-Milan, quale futuro per l'esterno nigeriano? I numeri in rossonero fanno riflettere

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Il mercato del Milan prosegue in maniera netta e rapida. Un po' a sorpresa forse, visto il mese di giugno tra ritardi e mancanza di comunicazione chiara. Sembra averci pensato Gerry Cardinale a mettere chiarezza (e finalmente la faccia) come accaduto nell'ultima conferenza stampa di presentazione di mister Ruben Amori. I rossoneri proseguono nel proprio lavoro, con gli acquisti già ufficializzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila. In rientro dal prestito in Premier League ci sarà anche Samuel Chukwueze, con mister Amorim che nell'ultima conferenza stampa di presentazione ne aveva parlato bene e con fiducia. I numeri del nigeriano però sono tutt'altro che memorabili. Cosa fare quindi? Giusto puntare ancora sull'esterno nigeriano o il mercato estivo potrebbe portare a nuove novità?

CHUKWUEZE-MILAN: COSA FARE?

Nell'ultima stagione in prestito al Fulham, Samuel Chukwueze ha totalizzato appena 25 presenze ufficiali condite da 3 gol e 4 assist. Numeri tristemente simili con la maglia del Milan, in due stagioni giocate in rossonero (2023/2024 e 2024/2025). Finora con la maglia del Diavolo, Chukwueze ha infatti giocat 70 partite ufficiali segnando 8 gol e facendo 6 assist.