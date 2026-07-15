Dalai (DAZ) si scusa con Amorim: “Non ha sparato a zero contro Allegri, lo ha fatto Cardinale”

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Michele Dalai si scusa con Amorim per aver riportato le sue parole in maniera incorretta.

Il Senior Vice President Content di DAZN Michele Dalai, durante una puntata del podcast "Distinti&popolari", aveva commentato le parole di Ruben Amorim rilasciate nella sua conferenza di presentazione con il Milan riportando però dei virgolettati incorretti. Per questo motivo, nella giornata di oggi, sono arrivate le scuse di Dalai che ha mandato un messaggio direttamente in portoghese al tecnico rossonero. Queste le sue parole.

"Ho attribuito ad Amorim delle cose che non aveva detto lui ma Cardinale. Quindi secondo un web abbastanza nervoso, ho creato un problema di accoglienza del signor Amorim. Quindi mi scuso per aver preso come veri i titoli di qualche collega senza aver controllato. Mi scuso, ho preso le parole di Cardinale per le sue, non ha mai sparato a zero su Allegri, lo ha fatto più Cardinale. Ha semplicemente detto che vuole dominare il campionato e giocare in un altro modo".