Serie D, ecco le date d’inizio di campionato e Coppa Italia
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Sono state comunicate le date di inizio del campionato di Serie D (6 settembre) e della Coppa Italia Serie D (23 agosto)
Come riporta il sito della Lega Nazionale Dilettanti, sono state stabilite le date d'inizo di campionato e Coppa Italia: "Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date d’inizio delle competizioni relative alla Serie D: a dare il via alla stagione 2026/2027 sarà la Coppa Italia il 23 agosto, a seguire il campionato il 6 settembre e il campionato Under 19 il 12 settembre".
Al via del campionato e della Coppa Italia Serie D ci sarà anche quest'anno il Milan Futuro che a partire da questa stagione sarà allenato da Sergio Navarro Barquero. La seconda squadra rossonera ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri.
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