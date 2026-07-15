Pellegatti sottolinea: “Cardinale infastidito per aver perso Liberali, queste cose non si ripeteranno più”

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Pellegatti svela che Cardinale è rimasto scottato dal mancato ritorno al Milan di Cardinale.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare del mancato ritorno in rossonero di Liberali, che oggi ha firmato con il Como, sottolineando il fatto che Cardinale sia rimasto molto infastidito. Queste le sue parole.

"La questione Liberali non è andata giù a Gerry Cardinale, lo considera un'onta aver perso il giocatore l'anno scorso perché poi di fatto è stato perso l'anno scorso. Una trattativa considerata superficiale, non approfondita, le parole di Zlatan Ibrahimović non sono piaciute all'entourage di Liberali, quindi Gerry Cardinale ha cercato di recuperare il rapporto senza successo quando l'agente Lucci e lo stesso giocatore hanno capito ancora oggi l'importanza di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Hanno preferito scegliere un'altra destinazione e andare a Como. Questo non si deve ripetere, ha detto Gerry Cardinale".