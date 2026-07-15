Chicago Fire, Lewandowski spiega: "Non volevo giocare in un'altra squadra europea che non fosse il Barça"

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Robert Lewandovski ha spiegato perchè ha deciso di andare a giocare in Mls e di non proseguire la sua carriera in Europa

Dopo essere stato accostato a diversi club, tra cui anche il Milan, nei mesi scorsi, alla fine Robert Lewandowski ha scelto di andare a giocare in Mls nel Chicago Fire, con cui ha firmato un contratto fino al 2028. Durante la conferenza stampa prima del suo esordio con la sua nuova squadra, l'attaccante polacco ha spiegato perchè ha deciso di non proseguire la sua carriera in Europa nonostante le tante offerte che aveva ricevuto:

"Non volevo giocare in un'altra squadra d'Europa che non fosse il Barça. Non riuscivo a immaginarlo. È stata una decisione difficile per me e per la mia famiglia, ma sono molto contento di unirmi alla squadra. Cercherò di vincere titoli in questa nuova tappa della mia carriera e della mia vita. Dopo aver vissuto a Barcellona non è facile, ma sono polacco e mi adatterò" le parole di Lewandowski riportate da tuttomercatoweb.com.