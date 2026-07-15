Primo Piano Un Milan giovane e italiano: da Camarda a Comotto, il futuro verde da cui ripartire

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Un focus sulle situazioni di Francesco Camarda e Christian Comotto, due talenti rossoneri destinati a restare nel mondo Milan anche in futuro

Il Milan ha un'idea chiara sui suoi giovani. Puntarci, crederci e valorizzarli al massimo delle proprie potenzialità. Da qui passano le storie dei giovani Comotto, Camarda e Bartesaghi, gemme del settore giovanile rossonero oggi pronti (forse) al grande salto in prima squadra. Lo sa bene Davide Bartesaghi, che con i colori rossoneri si è già tolto delle soddisfazioni importanti segnando nella passata stagione una doppietta in Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Il percorso di Camarda e Comotto invece potrebbe essere simile, ma con delle tappe differenti.

CONTRATTO FINO AL 2031

Come già anticipato dopo l'incontro di ieri, l'agente dei due ragazzi Giuseppe Riso ha confermato che il futuro di Camarda e Comotto sarà ancora legato al nondo Milan. Sì, perchè l'intenzione è quella di rinnovare entrambi i talenti fino al 2031 per blindarli e non perderli nel giro di poco tempo come accaduto con Mattia Liberali. Infatti, il loro prolungamento di contratto è vicino e anche il progetto è chiaro: i due talenti dovranno giocare. Il futuro del Milan targato Ruben Amorim sarà chiaro. Giovani talenti, un calcio offensivo e che mira allo spettacolo, al giocare bene senza annoiare. Per tutto questo servirà la giusta dose di freschezza dei giovani rossoneri. Ovviamente parliamo di due storie molto diverse: Comotto è reduce da un'esperienza poco positiva a La Spezia in Serie B, non tanto a livello personale ma quanto a livello di squadra, vista la drammatica retrocessione. Per Camarda invece l'avventura in Serie A con il Lecce non è stata produttiva nemmeno a livello personale. Solo una rete segnata.

CAMARDA E COMOTTO - STORIE DI ESPERIENZE DIVERSE

Camarda è chiuso dal folto e talentuoso reparto attaccanti rossonero. Al di là delle situazioni di Christian Pulisic, Rafa Leao e Santi Gimenez, in avanti ci sono Nkunku e il nuovo arrivato Gonçalo Ramos, pronti a contendersi una maglia da titolare. Per Camarda sarà quindi più fattibile (forse) un'altra esperienza in prestito, questa volta in una squadra che lo possa fare crescere seriamente. Comotto invece ha ben impressionato mister Amorim, e potrebbe quindi aprirsi una chance per restare in prima squadra durante il prosieguo della stagione.