Garbo su Maldini in Nazionale: "Mi sembra si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente"

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Il nuovo DT della Nazionale italiana è Paolo Maldini. Daniele Garbo, su TMW Radio, ne ha parlato così: ecco le sue dichiarazioni

Il nuovo DT della Nazionale italiana è Paolo Maldini. La leggenda del Milan è stata scelta da Giovanni Malagò per aprire un nuovo ciclo. Daniele Garbo, su TMW Radio, ne ha parlato così: "Maldini è stato un mito del calcio italiano e credo che possa avere le qualità per ricoprire questo ruolo. Per mia natura però rimango sempre un po' scettico. Io penso che il calcio italiano vada ricostruito dalle fondamenta e quindi mi aspett che Malagò provveda anche a questo. Ora attendiamo anche la nomina del commissario tecnico, ma al momento mi sembra che si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente".

LE PAROLE DI BEZZI SU MALDINI

Intanto una bandiera del Milan, Paolo Maldini, è in ottica Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così: "E' una persona che ha grandi capacità. Come dt a me piace molto. Penso che Maldini debba capire che può lavorare su un progetto che non può dare subito i frutti. Vuole delle garanzie di libertà di movimento".