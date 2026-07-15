Amelia sui difensori del Milan: "Devono allenarsi tanto, la differenza tra A e Premier..."

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Marco Amelia, ex rossonero, su TMW Radio ha parlato così: "Le caratteristiche dei difensori attuali, a parte di Gila, credo sia di ragazzi che..."

Per il Milan è tempo di ripartire. Il raduno di ieri ha segnato l'inizio ufficiale della preparazione in vista della stagione 2026/27, la prima affidata alla guida tecnica di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale, è stato incaricato di inaugurare un nuovo corso e riportare il club ai vertici dopo una fase caratterizzata da risultati poco brillanti. I primi allenamenti saranno utili per trasmettere la sua filosofia di gioco, mentre resta acceso anche il tema del mercato.

La dirigenza rossonera è al lavoro per individuare gli innesti ideali e migliorare la qualità della squadra. L'obiettivo è costruire un organico all'altezza delle ambizioni del club, competitivo sia sul fronte nazionale sia su quello internazionale.

Intanto Marco Amelia, ex rossonero, su TMW Radio ha parlato così: "Le caratteristiche dei difensori attuali, a parte di Gila, credo sia di ragazzi che devono allenarsi tanto. Anche con Allegri il giro palla era molto lento e agevolava la pressione dell'avversario. Tutti devono correre. Ed è la differenza che c'è anche tra l'Italia e la Premier, nella velocità nella trasmissione di palla".