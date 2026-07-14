Letizia: "È solo il primo allenamento, ma ieri ho visto un giocatore che in prospettiva può diventare da Milan"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il primo giorno di raduno del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il primo giorno di raduno del Milan, nel quale ha notato un calciatore che potrebbe aiutare Ruben Amorim nel suo primo anno in rossonero: "Fossi nella dirigenza rossonera, penserei bene a come gestire l’argomento centrocampo. È solo il primo allenamento, vero, ma ieri ho visto un giocatore che in prospettiva può diventare “da Milan” e parlo ovviamente di Comotto. L’ho seguito tanto nel settore giovanile e l’ho ritrovato molto più pronto e maturo: pulito nelle giocate, elegante, bello da vedersi. È presto per i giudizi, ma sarà sicuramente un tema di queste prime settimane".

Il consiglio di Letizia su Comotto

"Se, come sembra, Modric rimarrà, vale davvero la pena tenere un altro anno Jashari a fare panchina? E siamo certi che lo svizzero, nello spazio che avrà, sia un fit migliore di questo ragazzo? Personalmente prenderei un giocatore con caratteristiche diverse per completare il reparto, tipo Ederson, e come vice Luka promuoverei il 2008. Se Comotto diventasse anche solo la metà di ciò che promette sarebbe la notizia più bella per il Milan e per il calcio italiano, che non ha giocatori di caratura internazionale in quella fascia d’età. Speriamo che Christian lo diventi".