Paganini sul Milan: "Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà Ibrahimovic"

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Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà a Milanello Ibrahimovic"

Con il raduno iniziato ieri, il Milan ha inaugurato ufficialmente la preparazione alla stagione 2026/27, la prima dell'era guidata da Ruben Amorim.

L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, è chiamato a rilanciare il club dopo un periodo segnato da difficoltà e risultati inferiori alle aspettative. Le prime sedute saranno fondamentali per assimilare il suo sistema di gioco, mentre il mercato continua a occupare un ruolo centrale.

La dirigenza lavora senza sosta per individuare i rinforzi più adatti alle necessità della squadra. L'obiettivo è costruire una rosa di qualità, capace di competere per obiettivi importanti sia sul palcoscenico nazionale sia su quello internazionale.

Intanto Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà a Milanello Ibrahimovic. Sul mercato comunque sono partiti forte, per quanto con Gonçalo Ramos penso si sia andati un po' oltre. Nel complesso comunque ritengo che la prima cosa che venga nell'impostazione di un club debba essere la società. Inoltre bisognerà capire che cosa capiterà con Pulisic, che potrebbe partire con il contratto a scadenza, senza dimenticare le possibili uscite di Leao, Rabiot e Maignan. Se questi elementi non vengono sostituiti a dovere la spesa per Gonçalo Ramos avrebbe ancora meno senso".