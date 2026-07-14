Mpasinkatu su Amorim: "Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo"

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Malù Mpasinkatu, su TMW Radio, ha parlato così del tecnico portoghese: “Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa..."

Per il Milan è iniziato ufficialmente un nuovo capitolo. Il raduno di ieri ha aperto la preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim alla guida della formazione rossonera.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, dovrà dare vita a un nuovo ciclo riportando il club tra le protagoniste dopo un periodo di risultati deludenti. I primi allenamenti saranno dedicati all'apprendimento delle sue idee tattiche, mentre la società continua a lavorare anche sul mercato.

La dirigenza è impegnata nell'individuare i rinforzi più adatti al progetto tecnico. L'obiettivo resta quello di consegnare ad Amorim una rosa completa e competitiva, in grado di lottare per traguardi prestigiosi sia in Italia sia in Europa.

Intanto Malù Mpasinkatu, su TMW Radio, ha parlato così del tecnico portoghese: “Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l’esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società”.