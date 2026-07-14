Le formazioni ufficiali di Francia-Spagna: Rabiot e Maignan titolari
Tra poco all'AT&T Stadium di Atlanta andrà in scena la semifniale del Mondiale tra la Francia di Didier Deschamps e la Spagna di Luis de La Fuente. Di seguito le formazioni ufficiali delle due Nazionali.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. A disp. Risser, Samba, Akliouche, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery. All. Didier Deschamps.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyazarbal. A disp. Joan Garcia, Raya, Eric Garcia, Gavi, Grimaldo, Borja Iglesias, Llorente, Mikel Merino, Munoz, Pedri, Yeremi Pino, Pubill, Ferran Torres, Nico Williams, Zubimendi. All. Luis de la Fuente.
ARBITRO: Ivan Barton (El Salvador)
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