Cuomo: "Mi è stato chiesto se sembrasse l'estate di Mirabelli e Fassone... I colpi di teatro, le scene wow, non prendono più i tifosi"
Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sul primo giorno di lavoro del Milan: "Dobbiamo abituarci a ai colpi di teatro: abbiamo visto Cardinale arrivare in elicottero, Goncalo Ramos presentarsi nel giorno di vacanza... Sono buoni presupposti per acquisire entusiasmo. Ma perché diventi entusiasmo effettivo c'è di mezzo il mare. Mi è stato chiesto se sembrasse l'estate di Mirabelli e Fassone... Ricordo che quell'anno lì al raduno c'erano 10mila persone. Ma è proprio per quell'estate lì che l'effetto wow, i colpi di teatro, non prendono più di tanto i tifosi. Oggi il milanista dice che l'elicottero è una messa in scena, dice che gli 80 milioni per Ramos sono una inutile dimostrazione di poter spendere: i tifosi vogliono solo altri fatti, sul campo, vogliono risultati, sempre sul campo".
Cuomo commenta l'esordio di Amorim
"Amorim - ha spiegato Cuomo - vuole fare le cose bene. Lui, però, non appartiene a quella categoria di allenatori che si adatta ai calciatori; non è certo Allegri, anche da questo punto di vista. Lui è uno che dice ai giocatori cosa fare, è uno che ha bisogno di determinati calciatori per mettere in campo il suo gioco. Poi sono tutte vibrazioni del primo giorno di scuola, bisogna vedere cosa succede".
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