Ceravolo certo: "Allegri è uno dei migliori allenatori del mondo"
Un anno fa il Milan iniziava la stagione con Massimiliano Allegri alla guida, carico di speranze e buoni propositi per il futuro. Questi sono stati rispettati per tre quarti della scorsa annata, prima di naufragare negli ultimi due mesi con una serie di risultati e prestazioni deludenti che hanno causato il mancato accesso del Diavolo alla Champions League. E così oggi Allegri si ritrova sulla panchina del Napoli. Una scelta, quest'ultima, commentata dal dirigente Franco Ceravolo in onda su Radio Tutto Napoli.
ALLEGRI È UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI DEL MONDO
Il dirigente sportivo Franco Ceravolo commenta con approvazione la scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan: "Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. I numeri parlano per lui e pochi tecnici possono vantare il suo curriculum. È un allenatore che può guidare qualsiasi grande squadra, dal Real Madrid al Napoli. De Laurentiis, negli ultimi anni, ha dimostrato di scegliere sempre bene gli allenatori e credo l'abbia fatto anche ora"
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