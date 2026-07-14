Ceravolo certo: "Allegri è uno dei migliori allenatori del mondo"

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Allegri al Napoli è una scelta che il dirigente sportivo Franco Ceravolo ha dimostrato di approvare

Un anno fa il Milan iniziava la stagione con Massimiliano Allegri alla guida, carico di speranze e buoni propositi per il futuro. Questi sono stati rispettati per tre quarti della scorsa annata, prima di naufragare negli ultimi due mesi con una serie di risultati e prestazioni deludenti che hanno causato il mancato accesso del Diavolo alla Champions League. E così oggi Allegri si ritrova sulla panchina del Napoli. Una scelta, quest'ultima, commentata dal dirigente Franco Ceravolo in onda su Radio Tutto Napoli.

ALLEGRI È UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI DEL MONDO

Il dirigente sportivo Franco Ceravolo commenta con approvazione la scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan: "Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. I numeri parlano per lui e pochi tecnici possono vantare il suo curriculum. È un allenatore che può guidare qualsiasi grande squadra, dal Real Madrid al Napoli. De Laurentiis, negli ultimi anni, ha dimostrato di scegliere sempre bene gli allenatori e credo l'abbia fatto anche ora"