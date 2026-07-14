Passerini: "C'è qualcuno che risponde in maniera diretta con la faccia alle decisioni che vengono prese ora"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il primo giorno di lavoro del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il primo giorno di lavoro del Milan: "Il primo giorno di scuola sono tutti belli e bravi, ma l'anno scolastico è lungo ed è solo alla fine che ottieni la promozione o la bocciatura. Quindi i primi giorni vanno presi per quelli che sono. Ma ci sono dei segnali, anche se non definitivi, che vanno raccontati e selezionati. L'arrivo di Cardinale in elicottero, che a tutti fa venire in mente ciò che fece Berlusconi, anche se il Milan fa sapere che non ci fosse alcun tentativo di emulazione, non ci deve interessare più di tanto: può arrivare col mezzo di trasporto che preferisce, ma l'importante è che sia vicino al Milan. È che il proprietario sia presente. È una cosa positiva, anche se poi io aspetto i fatti e i risultati per dare un giudizio sul suo operato. Gli slogan e i colpi di teatro lasciano il tempo che trovano.

Di questo primo giorno io ho apprezzato, dunque, la vicinanza della proprietà: ha tanti errori da farsi perdonare, ma, al di là di quello che spenderanno, finalmente c'è qualcuno che risponde in maniera diretta con la faccia alle decisioni che vengono prese. Negli ultimi anni al Milan non si capiva mai, tra le tante teste, di chi fossero le scelte (sbagliate) del club. Oggi Cardinale è il primo e unico responsabile delle scelte del Milan".