Marinozzi: “Amorim mi piace tantissimo, deve migliorare nella comunicazione”
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Andrea Marinozzi parla di Amorim e dei suoi errori nel passato.
A DAZN, il noto telecronista e giornalista Andrea Marinozzi ha parlato di Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero. Queste le sue parole.
"Amorim è un allenatore che a me piace tanto ma ha avuto una grossa difficoltà uscito dallo Sporting Lisbona, grossissime, e una grossa difficoltà che ha avuto a Manchester è proprio questa, la comunicazione. L'ha sbagliata, delle volte troppo schietto, delle volte troppo onesto, delle volte troppo retorico, delle volte dribblava palesemente le domande e cercava di spostare l'attenzione. Deve migliorare in questo aspetto perché il lavoro che ha dimostrato di fare sul campo, in Portogallo e non allo United, è stato un buon percorso".
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