Fiorentina, accordo verbale con il Real Madrid per Valdepeñas: i dettagli

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano riporta che la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per Valdepenas

Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per Victor Valdepenas, difensore classe 2006 che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al 2031 non appena si sarà sottoposto alle visite mediche di rito.

Romano riporta i dettagli dell'accordo tra i viola e i Blancos: "Fiorentina, accordo verbale col Real Madrid per il talento Víctor Valdepeñas. Operazione da 8 milioni più 50% della futura rivendita al Real, che mantiene anche il diritto a pareggiare ogni futura offerta e un’opzione per riportare a Madrid il giocatore. Contratto fino al giugno 2031 per Valdepeñas che aspetta il completamento dello scambio di documenti per procedere con le visite mediche.