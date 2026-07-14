Fiorentina, accordo verbale con il Real Madrid per Valdepeñas: i dettagli
Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per Victor Valdepenas, difensore classe 2006 che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al 2031 non appena si sarà sottoposto alle visite mediche di rito.
Romano riporta i dettagli dell'accordo tra i viola e i Blancos: "Fiorentina, accordo verbale col Real Madrid per il talento Víctor Valdepeñas. Operazione da 8 milioni più 50% della futura rivendita al Real, che mantiene anche il diritto a pareggiare ogni futura offerta e un’opzione per riportare a Madrid il giocatore. Contratto fino al giugno 2031 per Valdepeñas che aspetta il completamento dello scambio di documenti per procedere con le visite mediche.
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