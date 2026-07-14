Antonio Silva, altro no al Benfica per il rinnovo: Milan alla finestra. Jorge Mendes al lavoro...

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Dopo averlo cercato nelle scorse settimane, il Milan potrebbe tornare alla carica per Antonio Silva che ha rifiutato il rinnovo con il Benfica

Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. E il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi. Ma il Diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto se Fikayo Tomori dovesse andare via. E chissà che dopo Gonçalo Ramos non possa arrivare a Milanello un altro portoghese.

ALTRO NO DI ANTONIO SILVA AL RINNOVO CON IL BENFICA

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi e a questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan.

MILAN-ANTONIO SILVA: JORGE MENDES AL LAVORO

In casa rossonera Antonio Silva piace molto, in particolare ad Amorim che lo stima da tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonçalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi, ma per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui nel mirino del Diavolo c'è sempre anche Gonçalo Inacio, che però lo Sporting Lisbona valuta parecchio.