Calciomercato Scorrete la lista dei convocati: cosa notate? Calciomercato Milan in piena evoluzione: il punto

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La rosa del Milan è ricca di esuberi, ma anche di caselle che andranno certamente riempite con le prossime settimane di calciomercato.

I calciatori del Milan, quantomeno quelli non ancora in vacanza, sono arrivati questa mattina a Milanello per iniziare il ritiro pre-stagione agli ordini di Ruben Amorim. Quella a disposizione del tecnico portoghese, però, è una squadra tutt'altro che completa; anzi: è ricca di esuberi e di giocatori in partenza, ma anche di caselle che andranno certamente riempite con le prossime settimane di calciomercato.

Calciomercato Milan in uscita

Scorrendo la lista dei convocati, ci si imbatte in diversi uomini potenzialmente in uscita dal Milan: Tomori, Loftus-Cheek, Fofana, ma anche gli assenti Estupinan, Santiago Gimenez e, soprattutto Leao. Si cercano delle sistemazioni per ognuno di questi: gli inglesi piacciono ai club di fascia medio-bassa di Premier League, l'ecquadoregno (ora in vacanza post Mondiale) sta ricevendo sondaggi dall'Aston Villa, mentre né per il messicano (attualmente infortunato e ora in vacanza post Mondiale) né per il portoghese (ora in vacanza post Mondiale) sono arrivate offerte in linea con le richieste della dirigenza rossonera (rispettivamente 30 e 60 milioni di euro).

Calciomercato Milan in entrata

Sempre dando un occhio alla lista dei convocati odierni, si scorge la presenza di due soli nuovi acquisti: Mario Gila, arrivato dalla Lazio per 30 milioni di euro bonus compresi, e Andrej Kostic, attaccante classe 2007 arrivato per cinque milioni di euro dal Partizan Belgrado e destinato ad aggregarsi nelle prossime settimane con Milan Futuro. Per le altre novità si dovrà attendere un po': Goncalo Ramos è in visita di piacere con la sua famiglia a Milano, poi tornerà in vacanza, mentre sul taccuino della dirigenza è segnata in rosso la richiesta di Amorim di un nuovo trequartista di piede mancino, per i quali ispirano particolarmente Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen e Kostantinos Karetsas del Genk.

Calciomercato Milan: chi rimane

Non dovrebbero partire, al di là delle varie indiscrezioni, i punti fermi della rosa: Maignan, Rabiot e Pulisic, nelle intenzioni di Cardinale e Amorim, sono a pieno titolo al centro del progetto. In attesa anche del sì di Modric, per il quale le sensazioni restano molto positive.