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Amorim si presenta alla squadra: "Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione"
Ruben Amorim si presenta alla squadra nel suo primo giorno di raduno a Milanello
Primo giorno a Milanello per la nuova stagione, ma anche primo giorno di Ruben Amorim nel centro sportivo rossonero con la squadra presente e pronta a lavorare. Il tecnico portoghese si è presentato ai giocatori con un breve discorso prima di cominciare la giornata di allenamenti.
AMORIM A MILANELLO, IL DISCORSO DI PRESENTAZIONE ALLA SQUADRA
“Ragazzi, dovreste introdurmi voi allo staff perché li conoscete meglio di me. Sono veramente contento di essere qu, davvero orgoglioso. Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione. Per ogni discussione con altri giocatori vi difenderò, se avrete ragione. Ok, tutto qui. Cominciamo, grazie”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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