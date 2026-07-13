Cardinale assiste all'allenamento della squadra a Milanello

vedi letture

Il numero uno di RedBird, che oggi è arrivato a Milanello in elicottero, sta assistendo alla prima sessione di allenamento di Amorim da bordocampo

Oggi comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. Nuovo allenatore, nuovi stimoli, nuovi obiettivi e anche una nuova "versione" di Gerry Cardinale, assolutamente centrale in ogni aspetto decisionale che riguarda il club rossonero. Dopo quattro anni il numero uno di RedBird ha capito: è e sarà sempre a stretto contatto con squadra, dirigenti ed allenatore. Questa mattina è arrivato in elicottero nel centro sportivo di Carnago, un'entrata di Berlusconiana memoria, e ora è a bordocampo ad assistere alla prima sessione di allenamento guidata da Ruben Amorim.

MILAN IN RITIRO, I CONVOCATI

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi