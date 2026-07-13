Cardinale assiste all'allenamento della squadra a Milanello
Oggi comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. Nuovo allenatore, nuovi stimoli, nuovi obiettivi e anche una nuova "versione" di Gerry Cardinale, assolutamente centrale in ogni aspetto decisionale che riguarda il club rossonero. Dopo quattro anni il numero uno di RedBird ha capito: è e sarà sempre a stretto contatto con squadra, dirigenti ed allenatore. Questa mattina è arrivato in elicottero nel centro sportivo di Carnago, un'entrata di Berlusconiana memoria, e ora è a bordocampo ad assistere alla prima sessione di allenamento guidata da Ruben Amorim.
MILAN IN RITIRO, I CONVOCATI
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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