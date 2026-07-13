Bucchioni sul Milan: "Maignan, Rabiot e Pulisic possono diventare dei casi"

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "I due francesi Rabiot e Maignan possono diventare dei casi"

Si apre oggi una nuova pagina della storia recente del Milan. Il raduno della squadra darà infatti il via alla stagione 2026/27, la prima sotto la guida di Ruben Amorim, allenatore portoghese scelto dalla proprietà per riportare entusiasmo e ambizione all'interno dell'ambiente rossonero.

Presentato ufficialmente da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, il tecnico inizierà subito il proprio lavoro con l'obiettivo di costruire una squadra riconoscibile sotto il profilo del gioco e capace di tornare competitiva. Contemporaneamente, la società continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, dimostrando la volontà di sostenere il nuovo progetto attraverso investimenti mirati.

I dirigenti stanno lavorando su diversi tavoli per regalare ad Amorim i rinforzi richiesti e aumentare il livello qualitativo della rosa. Il Milan vuole iniziare la nuova stagione con basi solide, lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà del recente passato e puntando a tornare protagonista sia in campionato sia nelle coppe europee.

Intanto Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "I due francesi Rabiot e Maignan possono diventare dei casi. Ma anche Pulisic che dal Mondiale è già uscito e pure seriamente infortunato. Tempo fa i tre non sembravano particolarmente felici di giocare in un Milan senza Champions. Hanno cambiato idea?"