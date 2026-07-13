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FOTO - Gonçalo Ramos a sorpresa a Milano, foto con la 9 al Milan Store

FOTO - Gonçalo Ramos a sorpresa a Milano, foto con la 9 al Milan Store
Oggi alle 12:25News
di Manuel Del Vecchio
Gonçalo Ramos è a Milano a sorpresa. Tappa obbligatoria presso il Milan Store per posare con la nuova maglia numero 9 rossonera

Un po' a sorpresa Gonçalo Ramos è a Milano. Il portoghese non è attualmente convocato per il ritiro a Milanello, arriverà più tardi perché è andato avanti nel Mondiale col suo Portogallo, ma è in visita di piacere con la sua famiglia nel capoluogo lombardo. Immancabile lo scatto al Milan Store vicino la sua maglia numero 9. A breve la indosserà sul prato verde di San Siro.