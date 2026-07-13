Scaroni: "Non siamo più nel mondo di Berlusconi e Moratti: oggi certi aumenti di capitale sarebbero impossibili. Il nuovo stadio sarà il più bello d'Europa"

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Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato della gestione del Milan a livello finanziario e anche del nuovo stadio

Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervistato da "Affari&Finanza", inserto di Repubblica, ha spiegato quanto sia importante per un club come il Milan giocare la Champions League non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico: "Per un club come il Milan, la Champions significa ricavi aggiuntivi compresi tra 70 e 130 milioni di euro: può valere circa un quarto del fatturato. Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari. Se perdi il passo su una, lo perdi anche sull’altra".

SCARONI E IL NUOVO MODO DI GESTIRE I CLUB

Oltre ai piazzamenti in campionato e nelle coppe, un ruolo sempre più importante nei bilanci dei club lo hanno gli sponsor, la vendita di licenze, la biglietteria e le entrate da match day. Il Milan ha portato i propri ricavi commerciali a 152 milioni di euro, dieci più dell’Inter, mentre la Juventus è a quota 115 milioni. Scriv Repubblica che riporta altre parole di Scaroni: "A livello europeo, il settore commerciale pesa ormai per il 43% sui ricavi delle società. Un modello profondamente cambiato rispetto all’epoca delle grandi proprietà personali. 'Non siamo più nel mondo di Berlusconi e Moratti. Oggi certi aumenti di capitale sarebbero impossibili' dice Scaroni".

SCARONI E IL NUOVO STADIO DEL MILAN INSIEME ALL'INTER

Non poteva poi mancare una domanda sul nuovo stadio che il Milan vuole costruire con l'Inter, un tema molto caro al presidente milanista che si sta occupando ormai da anni della questione: "La nuova arena di San Siro, realizzata insieme da Milan e Inter, sarà la più bella d’Europa. RedBird, fondo proprietario del nostro club, ha esperienza in questo settore, non è solo un investitore finanziario".