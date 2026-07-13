Scaroni: "Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari"

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Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervistato da "Affari e Finanza", si è così espresso sulla necessità di andare ogni anno in Champions League.

Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervistato da "Affari e Finanza", inserto di Repubblica, si è così espresso sulla necessità di andare ogni anno in Champions League: "Per un club come il Milan, la Champions significa ricavi aggiuntivi compresi tra 70 e 130 milioni di euro: può valere circa un quarto del fatturato. Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari. Se perdi il passo su una, lo perdi anche sull’altra".

BILANCIO MILAN IN ROSSO, MA...

Dopo tre bilanci in utile, il Milan tornerà a registrare una perdita nella stagione 2025-2026: il rosso sarà di 25 milioni di euro. Lo riporta Calcio e Finanza che spiega che comunque questo non rappresenta un problema per il club di via Aldo Rossi che al 30 giugno 2025 poteva contare su un patrimonio netto di 199 milioni di euro, dunque ampiamente in grado di assorbire la perdita. Nessuna preoccupazione nemmeno sul fronte UEFA e Fair Play Finanziario: "Anche sul fronte del Fair Play Finanziario UEFA, il risultato negativo consentirà al Milan di rimanere all’interno dei parametri, considerando inoltre che la Federcalcio europea detrae alcuni costi virtuosi dal calcolo ai fini del rispetto delle norme sulla sostenibilità" scrive Calcio e Finanza.