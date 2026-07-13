Nuovo CT Croazia: "Una delle prime cose che farò sarà parlare ancora con Modric, e ovviamente mi piacerebbe che continuasse a giocare per la nazionale"

vedi letture

Il nuovo CT della Croazia si augura che Modric possa continuare a giocare con la nazionale

Slaven Bilić è diventato ufficialmente il nuovo CT della Croazia. Inizia così il suo secondo mandato dopo nove anni di successi sotto la guida di Zlatko Dalić, che ha deciso di lasciare la panchina della nazionale croata al termine della sua esperienza ai Mondiali. Nella conferenza stampa di presentazione Bilić ha parlato anche di Luka Modric.

FUTURO MODRIC, LE PAROLE DEL CT DELLA CROAZIA

"Il mio primo passo è quello di creare una sede centrale che necessita ancora di qualche ritocco. Il secondo è parlare con i giocatori, soprattutto con Luka Modrić. Sappiamo tutti chi è Luka. La decisione spetta assolutamente a lui, tanto quanto rappresenta per il calcio, quanto per la nazionale. È molto più del miglior giocatore della nostra nazionale. Ho già parlato con lui un anno fa. Una delle prime cose che farò sarà parlare ancora con lui, e ovviamente mi piacerebbe che continuasse a giocare per la nazionale, ma in definitiva la decisione è sua".