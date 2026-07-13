Letizia: "L’opera di pentimento di Cardinale procede bene: siamo all’inizio, ma le mosse sono quelle giuste"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube da Milanello nel giorno del raduno del Milan di Amorim.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube da Milanello nel giorno del raduno del Milan di Amorim: "Il raduno è ogni anno un’emozione. È una festa, sì, ma è anche una cartina tornasole importante per capire la testa con cui i giocatori affronteranno la stagione: l’anno scorso per esempio nacque il caso Alex Jimenez ed effettivamente i fatti recenti, col Bornemouth che l’ha venduto alla Fiorentina a meno di quanto ha incassato il Milan nonostante una buona annata, dimostrano che fu una cessione sacrosanta. Attenti allora ai dettagli: per esempio il ritardo di Chukwueze, seppur minimo, è già un campanello d’allarme al primo giorno. Sono contento comunque che Gerry Cardinale faccia parte di questo primo giorno: un proprietario attento deve esserci, era strano il contrario, prima. L’opera di pentimento procede bene: siamo all’inizio, ma è oggettivo che le mosse al momento siano quelle giuste e quindi un minimo di credito bisogna iniziare a darlo".

Letizia avvisa Cardinale

"È giusto, però, non partire prevenuti - avvisa Letizia - e lasciare il beneficio del dubbio, nella speranza che l’amore, l’attenzione e la cura non solo rimangano gli stessi, ma aumentino nelle necessità. Dall’aspetto politico in Lega ai rapporti con la stampa, passando per i tifosi: tutti temi sui quali Cardinale ha, in maniera abbastanza esplicita, comunicato di essere pronto ad agire in discontinuità con gli errori del passato. E allora, vale davvero la pena continuare a valutarlo in maniera spietata sugli ultimi quattro anni, come se non ci fosse stato nessun mea culpa?".