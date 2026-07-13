Pasotto: "Amorim ha di Kostic un'ottima opinione e intende mettergli a disposizione un'occasione concreta"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 arrivato al Milan dal Partizan Belgrado.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 arrivato al Milan dal Partizan Belgrado: "Amorim di lui ha un'ottima opinione e intende mettergli a disposizione un'occasione concreta per mettersi in evidenza. Per diversi osservatori il montenegrino - ribattezzato in Serbia il nuovo Vlahovic - è il centravanti rossonero del futuro. Non è casuale che Andrej nei mesi scorsi abbia già ricevuto la benedizione del suo connazionale Savicevic e non è casuale nemmeno che il vicepresidente del Partizan, Pedrag Mijatovic, nel momento in cui Kostic è stato venduto al Milan si sia imbufalito: "Prendo completamente le distanze da questa decisione" ha detto, puntando il dito sull'addio di uno dei loro ragazzi migliori per soli 3 milioni. Un acquisto che il Milan ha perfezionato a fine marzo, lasciando poi Andrej in prestito a Belgrado sino a fine stagione. In pratica è stato il primo movimento di mercato in entrata della stagione '26-27.

Il Diavolo ci ha messo gli occhi addosso per tempo, sedotto anche dai suoi numeri. Per dire, a inizio maggio Kostic era, dopo Lamine Yamal, l’under 21 col miglior rapporto tra gol e assist ogni 90 minuti nei 50 principali campionati del mondo. E ha chiuso la stagione con 12 gol in 42 partite, ovvero uno ogni 122. Segna di testa, da fuori area, gioca di sponda e ha ampi margini dal punto di vista tecnico. Vucinic lo stima e a ottobre l’ha fatto esordire anche con la nazionale maggiore nelle qualificazioni mondiali. Ora tocca ad Amorim sgrezzarlo".