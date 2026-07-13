MN - Le tre squadre rossonere Campioni di Italia 25/26 assisteranno all'allenamento del Milan
Tra pochi minuti, alle ore 18, il Milan scenderà in campo per il primo allenamento della nuova stagione, il primo guidato dal nuovo tecnico portoghese Ruben Amorim. La squadra svolgerà la sessione, come da tradizione, sul campo esterno di Milanello così da permettere ai tifosi presenti di seguire l'evento. Non sarà presente la Curva Sud. Sugli spalti, però, ci saranno degli ospiti speciali, campioni l'anno scorso con la maglia del Milan addosso.
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, questo pomeriggio sarà presente una delegazione delle tre squadre del Milan che l'anno scorso sono state in grado di vincere i rispettivi campionati. Si tratta delle due formazioni under 15 maschile e femminile oltre che della Primavera Femminile. Un piccolo premio per i grandi successi della passata stagione sportiva.
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