Marchetti: "Se Modric dovesse rinnovare, Jashari potrebbe decidere di andare via"

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Ardon Jashari potrebbe decidere di lasciare il Milan se Luka Modric decidesse di rinnovare il suo contratto per un anno

Nella notte tra sabato e domenica la Svizzera di Ardon Jashari è stata eliminata dall'Argentina ai quarti di finale del Mondiale. Inizia così un periodo di riflessione per il centrocampista elvetico arrivato l'estate scorsa dal Club Brugge. Sulla bilancia delle considerazioni personali c'è il futuro: da capire quanto spazio potrà avere, anche in relazione a cosa deciderà di fare Luka Modric. Ha parlato di questa situazione anche Luca Marchetti in collegamento su Sky Sport 24.

MILAN: SE MODRIC RINNOVA, JASHARI POTREBBE DECIDERE DI ANDARE VIA

Il commento sul futuro di Ardon Jashari, centrocampista del Milan, da parte del giornalista Luca Marchetti: "Un giocatore richiesto dall'Atalanta è Ardon Jashari. Ha avuto poco minutaggio e se dovesse rinnovare ancora per un anno Luka Modric, lo svizzero si potrebbe ritrovare nella stessa situazione della stagione precedente: potrebbe decidere di andare via per giocare di più e il Milan potrebbe accontentarlo per salvaguardare l'investimento da oltre 35 milioni di euro dello scorso anno".