News MN - Prime sensazioni sui giovani: Kostic impressiona, Comotto subito in palla

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Prime sensazioni da Milanello: l'attaccante serbo subito cattivo sottoposta. Il regista parte bene nei tempi di gioco. Amorim annota tutto

Il primo giorno di allenamenti ha dato a Ruben Amorim le prime sensazioni sui calciatori a disposizione, con un focus particolare sui giovani convocati per questa prima fase di lavoro stagionale. L’allenatore portoghese ha osservato tutto di tutti: atteggiamento, look, predisposizione al lavoro e livello di concentrazione. Nulla è stato lasciato al caso e da quello che trapela, ci sono stati due elementi che più di tutti si sono messi in evidenza oggi, lunedì 13 luglio, giorno del raduno del Milan.

KOSTIC INIZIA FORTE E IMPRESSIONA

Andrej Kostic è partito subito forte, segnando una doppietta e mettendo in mostra una buonissima condizione di base. L’attaccante serbo è reduce dalla stagione al Partizan Belgrado, dove è andato in doppia cifra a livello di gol stagionali e dando i primi segnali a tutti: anche lui lotterà per essere confermato nella rosa della prima squadra, come alternativa a Gonçalo Ramos. E la sfida interna è lanciata soprattutto a Francesco Camarda, che è tornato dal prestito al Lecce con l’ambizione di rimanere al Milan dopo due anni nei quali il percorso intrapreso non è stato quello auspicato per la sua maturazione. E questa stagione è decisamente cruciale. Ma Kostic si è fatto subito sentire.

COMOTTO IN GRANDE SPOLVERO

In mezzo al campo, invece, ha destato ottime sensazioni Christian Comotto. Lui, che lo scorso anno ha giocato 28 partite in Serie B con lo Spezia, è sembrato decisamente pronto e tirato a lucido per questo primo raduno “da grande”. Inoltre, va ricordato che sia lui sia Camarda sono in trattativa per il rinnovo del loro contratto. Intanto Amorim ha preso nota e nei prossimi giorni si capirà se il percorso di Comotto potrà essere dentro il Milan per la stagione 2026-27.