Ravezzani: “il Milan parte meglio delle altre rispetto alle previsioni, bene Gila e Ramos”

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Fabio Ravezzani commenta l’inizio di stagione del Milan avvenuto oggi con il raduno a Milanello.

Durante ul suo editoriale pubblicato sul canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia ha parlato dell'avvio di stagione del Milan. Queste le sue parole.

"Intanto delle tre grandi, quella che è partita meglio a dispetto di ogni previsione anche mia è il Milan che sembrava essere così disorientato, non trovava il direttore sportivo, c'erano delle difficoltà di vario genere, e ha provato un allenatore, poi ne ha preso un altro e invece, insomma, al momento il Milan aveva due grandi problemi e sulla carta li ha risolti, cioè serviva un difensore esperto, bravo, affidabile, con un passato nel campionato italiano che ne certificasse la sua adattabilità ed è arrivato Gila. Benissimo, serviva un attaccante di livello internazionale. Ecco qui manca la certezza che Goncalo Ramos possa essere anche in Italia un grande attaccante. Lo è stato, diciamo, a mezzo servizio in Francia. Sappiamo che nella nazionale portoghese ha giocato poco, anche se ha fatto un gol ai mondiali. C'è molta curiosità anche in relazione al prezzo notevole che è stato pagato".