Passerini: "Oggi raduno in un'estate complicata. Io aspetto la fine del mercato per esprimere giudizi"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube in vista del primo giorno di ritiro del Milan di Ruben Amorim.

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube in vista del primo giorno di ritiro del Milan di Ruben Amorim: "Il Milan riparte oggi, ricomincia l'avventura: chissà dove porterà. È un'estate complicata. Io aspetto la fine del mercato per esprimere i miei giudizi sulla struttura di questa squadra, ma di sicuro i 100 milioni e passa che sono stati investiti vedremo se saranno stati investiti in maniera intelligente; Goncalo Ramos mi piace, anche se non credo che ora valga 75 milioni, e Mario Gila mi piace moltissimo, anche se 30 milioni per un calciatore in scadenza sono tanti, quindi oltre 100 milioni sono tanti, ma alla fine a me interessa che ci siano i giocatori, non quanti soldi costino".

La svolta di Cardinale

"Ma c'è una cosa, in primis, che è cambiata - ha sottolineato Carlos Passerini su Cardinale - rispetto al passato: oggi c'è un proprietario che la faccia ce la mette. Non basta a convincere i tifosi eh e io sono dalla loro parte, perché i tifosi vogliono vedere che squadra ci sarà e che risultati avrà il progetto; si è già dato troppo credito gratuito a questa proprietà in questi anni per regalarne altro ora. Però devo dire che trovo positivo - altrimenti mentiremmo a noi stessi - che, con colpevole ritardo e lo ha ammesso, ora la faccia Cardinale ce la stia mettendo. Ora è qui, queste sono le sue idee, vediamo se saranno vincenti".