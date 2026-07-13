Nazionale, nome nuovo di Maldini e Leonardo: Pirlo in pole per la panchina

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Pirlo è il nome in pole position per la panchina dell’Italia

È clamoroso quanto rivelato in questi ultimi minuti dalla Gazzetta dello Sport. Pare che il nuovo direttore tecnico della nazionale, Paolo Maldini, insieme a Leonardo, stiano pensando ad Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. Il brasiliano lo voleva al Psg nel lontano 2011-2012, mentre l'ex capitano del Milan lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nel 2023.

Pirlo, ora, sembra essere in pole position per la panchina della nazionale. Sullo sfondo rimane il sogno Guardiola e anche altre le candidature di Antonio Conte e Roberto Mancini. Entro il fine settimana Maldini e Leonardo comunicheranno il loro nome al presidente della Figc Giovanni Malagò che poi deciderà il da farsi.