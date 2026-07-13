Intesa di massima tra l'Atalanta e Alajbegovic: per il Milan nessuna mossa concreta

vedi letture

Principio di accordo tra l'Atalanta e Kerim Alajbegovic, talento bosniaco: ora si tratta con il Leverkusen che chiede più di 20 milioni più bonus

Kerim Alajbegovic è uno dei giovani talenti più chiacchierati in questa estate di calciomercato. Il giocatore bosniaco si è messo in mostra a marzo negli spareggi per il Mondiale, in cui la formazione balcanica ha sconfitto prima il Galles e poi l'Italia. Successivamente, in estate, è stato uno dei più positivi proprio nella rassegna iridata con la squadra bosniaca. In questi ultimi mesi è stato accostato a diverse squadre italiane ma, come riporta Alfredo Pedullà, sembra essere l'Atalanta la squadra in pole position.

ATALANTA-ALAJBEGOVIC: INTESA DI MASSIMA. MILAN, NESSUNA MOSSA CONCRETA

Sul suo portale, Alfredo Pedullà ha riportato che l'Atalanta ha raggiunto un'intesa di massima con Kerim Alajbegovic. Ci sarebbe un principio d'accordo tra club, giocatore e suo entourage: ora ci sarà da lavorare con il Bayer Leverkusen che chiede più dei 20 milioni più bonus attualmente offerti dalla Dea. Tra la concorrenti: il Milan non ha fatto nessun passo concreto nonostante l'interesse di Ibrahimovic, con la Roma non c'è stato nulla e il Napoli si era interessato mesi fa.