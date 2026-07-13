Calciomercato
Digne va al PSG, l'Aston Villa tratta col Milan per Estupinan: le news di The Athletic
MilanNews.it
Il PSG strappa Digne all'Aston Villa, gli inglesi trattano col Milan per Estupinan
Il Paris Saint-Germain sta finalizzando l’acquisto di Lucas Digne dell'Aston Villa, che ha una clausola da circa 10 milioni di euro. Digne è stato il più delle volte la prima scelta di Unai Emery nella scorsa stagione,giocando da titolare in 11 partite della vittoriosa campagna in Europa League, compresa la finale, e disputando 32 partite di Premier League.
Riporta The Athletic che l’Aston Villa è in trattativa con il Milan per l’ex terzino sinistro del Brighton Pervis Estupinan, con l’obiettivo di assicurarsi un concorrente per Ian Maatsen.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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