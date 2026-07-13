Milan, prima di un nuovo colpo in entrata serve cedere qualcuno: sondaggio dell'Aston Villa per Estupinan

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Dopo 100 milioni spesi, il Milan deve pensare a qualche cessione come quella di Estupinan che è finito nel mirino dell'Aston Villa

Secondo quanto scrive stamattina il Corriere della Sera, la sensazione è che, dopo aver speso 100 milioni di euro per Gonçalo Ramos e Mario Gila, prima di procedere ad un nuovo acquisto, il Milan dovrà fare qualche cessione per sfoltire la rosa. Tra i giocatori in uscita c'è per esempio Pervis Estupinan, per il quale c'è da registrare un sondaggio da parte dell'Aston Villa.

Arrivato in rossonero la scorsa estate dal Brighton, la sua prima stagione al Milan è stato piuttosto deludente. L'unico momento da ricordare è senza dubbio la rete decisiva per la vittoria 1-0 nel derby di ritorno contro l'Inter. Partito come titolare a sinistra, Estupinan, ora in vacanza dopo gli impegni al Mondiale con il suo Ecuador, si è fatto soffiare il posto durante la scorsa stagione da Davide Bartesaghi.