Il Milan ha proposto Bondo al Watford, ma le condizioni economiche rendono complicata l'operazione

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Il Milan ha negli scorsi giorni proposto il nome di Warren Bondo al Watford, ma le valutazioni economiche sono ritenute troppo alte dagli inglesi

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dei più caldi temi d'attualità legati al calciomercato soffermandosi anche sul Milan:

"Non si può parlare di un Milan che ha perso Atta o di una Fiorentina che ha soffiato Atta al Milan. la Viola ha fatto un colpo straordinario, questo non ci piove, ma non era una sfida con il Milan, anzi. Il Milan Atta non l'ha mai chiesto. Da quello che mi risulta Atta non è mai stato neanche accennato nei discorsi tra il Milan e l'Udinese. Quello che è successo ad inizio della settimana che sta finendo, tutti hanno detto Milan su Atta e poi il giorno dopo è andato alla Fiorentina. Ma il Milan non ha mai incontrato l'Udinese per Atta. È stato un incontro per buoni rapporti, presentarsi ad una dirigenza che è cambiata, instaurare rapporto, ma vi ho detto in un video che Milan ed Udinese hanno parlato di uscire e non di entrate per il Milan, quindi di opportunità che possano interessare i friulani. Vi posso aggiungere qualcosa in più, perché il retroscena è che durante l'incontro è che il nome fatto tra il Milan e l'Udinese, o meglio, gruppo Pozzo, è il nome di Bondo. Centrocampista che il Milan ha proposto come opportunità al Watford, più che all'Udinese, quindi la possibilità di mandare il ragazzo in Ighilterra, ma al momento a livello di costi, stipendio e valutazione a bilancio del giocatore, il gruppo Pozzo, il Watford valutano Bondo a condizioni economiche troppo alte. Il Watford apprezza ma le condizioni economiche la rendono molto molto complicata".